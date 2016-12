Los efectos redistributivos de ese club llamado España

Con datos de 2009 -últimos datos disponibles en el INE en relación a la renta de los hogares-, en el gráfico 1 se analiza la contribución porcentual de cada comunidad autónoma al PIB español. Se observa que el 50% del total de riqueza que genera España procede de tres comunidades autónomas: Cataluña (18,5 %), Madrid (18,1%) y Andalucía (13,6%). Sin embargo, los porcentajes de población varían significativamente. Cataluña aportaba en 2009 el 15,9% del total de población española; Madrid, el 13,7% y Andalucía el 17,8%. Lo que significa que la capacidad de generación de riqueza de la población de Cataluña, y sobre todo, de la de Madrid, es muy superior a la de Andalucía.





Gráfico 1. Contribución porcentual al PIB español por comunidades autónomas (año 2009)

En un segundo nivel, ya a mucha distancia, estarían la Comunidad Valenciana (9,7%), País Vasco (6,1%), Galicia (5,4%) y Castilla - León (5,2%), que suman, en conjunto, otro 26%, más o menos el mismo porcentaje que su población representa en el total español. La aportación de las restantes comunidades autónomas es menos significativa en términos absolutos.

Gráfico 2. Porcentaje de población sobre el total español por comunidades autónomas (año 2009)

Si ahora analizamos, en el gráfico 3, la estructura porcentual de la contribución de cada comunidad autónoma a la renta disponible bruta de los hogares españoles, vemos que, como no podría ser de otra manera, las que más contribuyen siguen siendo Cataluña, Madrid y Andalucía. Sin embargo, los porcentajes de cada una de ellas difieren de manera notable de los que el gráfico 1 indicaban su aportación al PIB.

Gráfico 3. Contribución porcentual a la renta disponible de los hogares españoles por comunidades autónomas

(año 2009)

Esas diferencias entre el porcentaje de contribución al PIB y el porcentaje de contribución a la renta disponible de los hogares, son las que se analizan en el gráfico 4. Como es obvio, aquellas comunidades en que la contribución al PIB es menor que la contribución a la renta disponible son las que se benefician del efecto redistributivo del modelo económico español. En primer lugar, Andalucía. Su contribución al PIB es 89 puntos básicos inferior a su contribución a la renta disponible. Es decir, el conjunto de la economía española inyecta en Andalucía casi un 1% del conjunto de rentas españolas sobre lo que Andalucía produce. A continuación, Castilla - León y Galicia, con 27 y 25 puntos básicos, respectivamente.





Gráfico 4. Diferencia porcentual entre la renta disponible y la contribución al PIB por comunidades autónomas

(año 2009)

Reseñables los datos de Euskadi. Siendo la quinta comunidad autónoma en creación de riqueza, con el 6,1% del total español, cuando su población representa sólo 4,6%, por tanto, una comunidad manifiestamente más rica que la media, sin embargo, no sólo no contribuye a la solidaridad interregional, sino que se beneficia de ella, aunque sólo sea en 7 puntos básicos. Sin duda el efecto perverso del régimen foral. Algo parecido se podría decir de Navarra. Contribuye con el 1,7% al PIB español, cuando su población es sólo el 1,3% del total, por tanto, notablemente por encima de la media de riqueza, sin embargo, no contribuye en nada a la solidaridad interregional. Una vez más, el efecto perverso del régimen foral.

Si analizamos ahora cuáles son las comunidades contribuyentes netas a la solidaridad interregional, observamos que además de Murcia y La Rioja, cuya contribución está muy próxima a cero (-0,02%), las cuatro únicas comunidades que en realidad aportan son Baleares (-0,09%), Canarias (0,1%), Cataluña (-0,37%) y Madrid (-1,55%). Es decir, Cataluña, que está empujando con fuerza para romper la baraja, siendo manifiestamente la comunidad más rica, aporta sólo 3,7 veces más que Canarias, una comunidad que con el 4,5% de la población española, sólo es capaz de generar el 3,8% del PIB. Es decir, una comunidad manifiestamente pobre. Por el otro lado, Madrid, la segunda comunidad más rica después de Cataluña, genera el 18,1% de la riqueza nacional con sólo el 13,7% de la población, aporta a la solidaridad interregional 4,2 veces más que Cataluña.

La conclusión es, pues, evidente. Quienes están de verdad soportando la solidaridad interregional en España son los madrileños.