Fantasmas en campaña

Irrumpe José Bono en la campaña electoral catalana, pero no con el PSOE, sino con Ciutadans de Catalunya. Ex de casi todo, ex presidente de Castilla La Mancha, ex ministro, ex presidente del Congreso, ex candidato a secretario general del PSOE. Actualmente sólo, que se sepa, consuegro de Raphael -yo soy aquel-.

Es peligroso que fantasmas -en la doble acepción del término- del pasado, que se pirran por una cámara o un micrófono que ya no tienen, resurjan recordando a Hitler y al nazismo. Equiparando el sentirse español en Cataluña con ser judío en la Alemania nazi. Hizo bien el candidato del PSC al decir que él no tenía por qué contestar a jubilados. Pero sigue siendo peligroso. Porque le dio pie a Artur Mas a citar a Gandhi. Y es ahí, al terreno de las vísceras, a donde el honorable líder de CiU quiere llevar el debate.

Después de jugar de farol, lanzando el órdago del independentismo como cortina de humo sobre la nefasta gestión económica tanto de su gobierno como del anterior, y tratando de presionar, de paso, para conseguir el ansiado concierto fiscal, Artur Mas rápidamente percibió, a medida que Cataluña se iba plagando de senyeras esteladas, y después de la manifestación del 11 de septiembre, que estaba ante una oportunidad única de ocupar un lugar en la historia como héroe liberador. Y ante eso, todo lo demás se convierte en minúsculo.

Todo lo que sea alimentar el debate de los sentimientos, como ha hecho ayer Bono, sin encomendarse ni a su partido ni al diablo, reafirma el discurso de CiU, al menos el de Convergencia, pues lo que dice Unió no está tan claro, y evita tener que hablar de cuestiones más mundanas, como servicios públicos, paro, déficit o deuda pública.

Exactamente ese es el partido que le interesa jugar a Artur Mas. El que le garantiza una cómoda mayoría y toda una legislatura por delante para administrar convenientemente la amenaza de referéndum.